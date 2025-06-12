Sağlık Bakanlığı: 'Aile Hekimliği Rehberi'ni' yayımladı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşımakta kararlıyız"

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler başta olmak üzere, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli tüm sağlık personeline yönelik hazırlanan 'Aile Hekimliği Rehberi'ni yayımladığını duyurdu.

'AİLE HEKİMLİĞİ REHBERİ' YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın himayesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda tamamlanan ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimlerimiz başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli tüm sağlık personelimize yönelik hazırlanan 'Aile Hekimliği Rehberi' yayımlanmıştır. Beş bölümden oluşan ve Aile Hekimliğine ilişkin mevzuat ile uygulamalara yer verilen Rehber'in ülkemize, milletimize ve sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN REHBERE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yayımlanan rehbere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile hekimliği sistemini ve aile sağlığı merkezlerini güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Aile Hekimliği Rehberi’ni yayımlayarak yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Başvuru kaynağı niteliğindeki Rehber ile; birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız. Bu kapsamlı eserin büyük sağlık ailemiz ve sağlık sistemimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşıma kararlığımızın bir kez daha altını çiziyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır