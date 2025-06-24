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Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Milyonlarca insan kullanıyor: Marketlerden toplatılıp bakın nerede satılacak...

Zayıflamak için içtiği bitki çayı nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan genç kadının ardından Sağlık Bakanlığı, bitki çaylarının yalnızca eczanelerde satılması için düğmeye bastı. İçeriklerinde iki binin üzerinde aktif madde bulunan bu ürünlerin denetimsiz kullanımı ciddi sağlık riskleri yaratıyor.

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Milyonlarca insan kullanıyor: Marketlerden toplatılıp bakın nerede satılacak...
Çiğdem Sevinç

Aksaray'da 24 yaşındaki bir kadının zayıflama amacıyla kullandığı poşetli bitki çayları nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayıp komaya girmesi, Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son dönemde özellikle kadınlar arasında yaygın olarak tüketilen bitki çaylarının kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımına dikkat çeken olay sonrası, yetkililer kapsamlı bir düzenleme için hazırlıklara başladı.

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MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANABİLİR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı, bitki çaylarının “geleneksel bitkisel tıbbi ürün” kapsamında değerlendirilerek yalnızca eczanelerde ruhsatlı olarak satılması için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, şu anda market zincirlerinde kolaylıkla ulaşılabilen birçok bitki çayı markasının raflardan kaldırılması gündemde.

Amaç, bitki çaylarının içeriklerinin daha sıkı kontrol edilmesi, halk sağlığını tehdit edebilecek olası etkilerin önlenmesi ve özellikle zayıflama vaadiyle piyasaya sürülen ürünlerin denetim altına alınması.

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İKİ BİN CİVARINDA AKTİF KİMYASAL MADDE

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar “Bu ürünlerin denetimsiz şekilde piyasaya sunulması halk sağlığı açısından ciddi riskler doğuruyor. Çayların içinde iki bin civarında aktif kimyasal madde var. Çok önemli kısmı sinir sistemi ile damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Gen zararı da yapıyor. Sadece onaylı çaylar içilmeli” dedi.

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TİTCK tarafından kantarondan kişnişe, zerdeçaldan safrana, karanfilden rezeneye 190 adet tıbbi bitki monografı (bir bilim dalında özel bir konu üzerine yazılan inceleme yazısı) hazırlandığını kaydeden Ayar “Amacımız, geleneksel bitkisel tıbbi ürün kapsamında ruhsatlandırılan tıbbi çayların üretim kalitesinin artırılması, standardizasyon sağlanması, AR-GE faaliyetleri ve üreticinin desteklenmesi adına somut öneriler geliştirmek” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Çay zayıflama
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