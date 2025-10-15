Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Havalimanı, AVM, otogar, iş yeri, spor tesisleri, beznlikler... Şok cihazları artık zorunlu olacak

Son dönemde artış gösteren ani kalp durması vakalarıyla ilgili olarak harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın ani kalp durmalarında olay yerinde erken ve etkin müdahaleyi artırmak için halka açık alanlarda Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı (OED) bulundurulmasını zorunlu kılacak yeni bir mevzuat üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, Bakanlığın hazırladığı taslak yönetmelik; cihazın standartları, yerleşimi, kullanımı, bakımı ve takip sistemini kapsıyor.

ULUSAL KAYIT SİSTEMİ KURULACAK

Bahsi geçen taslak yönetmeliğe göre, Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi’ne tıbbi cihaz olarak kayıtlı olan OED cihazları kullanılabilecek. Cihazın takibi ve veri akışı için ulusal bir kayıt sistemi kurulacak. Kullanımında nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yerleşim planı yapılacak. Cihazı sağlık meslek mensubu, ilk yardımcı ve halktan kurtarıcı kullanabilecek.

BİRÇOK YERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLACAK

Cihazın 2026 sonuna kadar; havaalanları, uçaklar, spor tesisleri, belirlenen merkezi kent meydanları, büyük alışveriş merkezleri, yolcu terminalleri, yükseköğrenim yurtları, kamu dahil 500’den fazla çalışanı olan iş yerleri ve bin kişiyi aşan etkinlik alanlarında bulundurulması planlanıyor. 2028 yılında ise bütün benzin istasyonlarında bulundurulması zorunlu olacak.