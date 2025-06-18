Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ve öğrenme

Sağlık Bakanlığı’nın çalışan alımlarında bazı şartlar ve hususlar önceden belirlenmiş ve açıklanmıştır. Bu şartlara göre kişilerin sağlık çalışanı olabilmeleri için başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini yapabilmeleri için ise bazı şartlara uygun olmaları önemlidir. Tüm şartları karşılayan ve başvuru işlemi gerçekleştiren kişiler için çekilen kuraların ardından sağlık çalışanı adayları ilgili olan kurumlara yerleştirilir ve çeşitli görevler üstlenirler.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Başvuru işlemleri İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) üzerinden, şahsen başvuru ya da internet sitesi ve uygulaması üzerinden de yapılabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’na sürekli işçi alımları 2025 yılı için başvurular kimlik numarası ve kişiye özel şifre bilgisi aracılığı ile 5 Mayıs ile 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kura çekimleri ve sonuçların açıklanması ise mayıs sonunda yapılmıştır.

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girerek gerekli puanları alan kişilerin görevlendirilmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kura ile personel alım sonuçları ve kadroları belirlenmiştir. Yapılan kura işleminin ardından kişiler kura sonuçlarına göre yerleştirildikleri ve görevlendirildikleri bölümleri çeşitli yollardan sorgulama işlemi yaparak öğrenebilmektedirler.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemi yapmak isteyen kişiler için kura sonuçlarının erişime açıldığı ifade edilmiştir. Buna göre Sağlık Bakanlığı kura sonuçları öğrenmek birkaç yol kullanarak yapılabilmektedir. Sonuçların sorgulanması ve görüntülenebilmesi Sağlık Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi ya da uygulaması üzerinden ya da tüm resmi kurum ve kuruluşların mobil uygulamaları ve internet sitelerine tek bir portaldan ulaşım sağlayan e-Devlet sistemi üzerinden mümkün olabilmektedir.

Kura sonuçlarına ulaşabilmek için iscisonuc.saglik.gov.tr adresine giriş yapılabilir. Bunun dışında e-Devlet sistemine kişiye özel bir kez alınabilen şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılarak da Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kura sonuçlarına ulaşım sağlanabilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 3658 işçinin alımı için Ankara’da kura çekimi 27 Mayıs Salı günü saat 10:00'da yapılmıştır. Yapılan açıklama doğrultusunda adaylar kura sonuçlarını aynı gün saat 22.00’dan itibaren ilgili kurumlardan ve internet adreslerinden öğrenebilmektedir.

Canlı yayın ile yapılan kura sonuçlarının ardından belirtilen kişide işçi alımı Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Afyonkarahisar, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Edirne, Samsun ve diğer bütün şehirlere işçi alımı gerçekleştirilmiştir. Klinik destek elemanları, temizlik görevlileri, özel güvenlik görevlileri gibi farklı görevlendirmeler kura yolu ile asil ve yedek adaylar olacak şekilde yerleştirilmiştir.