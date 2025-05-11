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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu
Cansu Akalp

Sağlık Bakanı sağlıklı yaşam için 81 ilde program başlattığını sosyal medyadan duyurdu.

Yaptığı paylaşımda yeni uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"FAZLA KİLOLU KİŞİLER TESPİT EDİLECEK"

81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek.

Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak.

"AMAÇ 10 MİLYON VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK"

Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

Süreç; İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak.

Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz."

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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