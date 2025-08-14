HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’deki gazlı içeceklerde fruktoz miktarının Avrupa’dakilere göre 4 kat fazla olduğunu açıklayarak, şekerli gıdalara yönelik kapsamlı bir düzenleme için kolları sıvadıklarını duyurdu. Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Memişoğlu, sağlık sisteminden depreme dayanıklı hastanelere, sigara bırakma kampanyasından okul kantinlerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmaları paylaştı. Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı?
Sedef Karatay

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek bakanlığın sağlık politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Türkiye’deki gazlı içeceklerde fruktoz miktarının Avrupa’dakilere göre 4 kat fazla olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şekerli gıdalara yönelik kapsamlı bir düzenleme için harekete geçtiklerini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı? 1

ŞEKERLİ GIDALARA MEVZUAT DÜZENLEMESİ

Türkiye’deki gazlı içeceklerde fruktoz oranının Avrupa’dakilere kıyasla 4 kat fazla olduğunu belirten Memişoğlu, “Gazlı içeceklerimizde, Avrupa’daki emsallerine göre 4 kat daha fazla fruktoz var. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı? 2

HASTANELER DEPREME HAZIR

Bakan Memişoğlu, hastanelerin depreme dayanıklılığını artırmak için yapılan çalışmalara değindi: “Hastanelerimizin yüzde 95’i dayanıklı hale getirildi. Yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Balıkesir Sındırgı’da yeni hastane yapıyoruz, birkaç haftaya teslim alacağız. İstanbul’da 12 tane izolatörlü hastane inşaatını bitirdik. Bunlar depremde müdahalenin ana üssü olacak.”

RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sağlık sistemindeki randevu sorunlarına da değinen Memişoğlu, “Göz, plastik cerrahi, onkoloji branşları haricinde çok büyük oranda randevu sıkıntımızı çözdük. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı? 3

KANTİNLERDE KALİTE ARTACAK

Okul kantinlerine yönelik denetimlerin artırılacağını belirten Bakan, “Kantinleri daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz."

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı? 4

OKULLARA YENİ PROJE Mİ GELİYOR?

Bakan, "Okullarda insanların hareket etmesini sağlayacak alanlar oluşturacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize spor, biz de öğrenci yurtlarında sağlık anlamında destek vereceğiz. Emine Hanım’ın (Erdoğan) himayelerinde çok güzel bir proje olacak. Detayları, birkaç hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

SİGARA BIRAKMA KAMPANYASI

Sigarayla mücadelede yeni bir kampanya başlatıldığını açıklayan Memişoğlu, "Sigara için özel bir kampanya başlatıyoruz. ‘Şimdi değilse, ne zaman’ diye logo yaptık. Sigara bırakma polikliniklerinin sayısını neredeyse yüzde 100 artırdık" ifadelerini kullandı.

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMALARI

Aile hekimliğini güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan, “Aile hekimliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Sağlık sistemini, kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz."

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı? 5

İLAÇLARLA İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMA

Bakan, "Başta SMA olmak üzere kas hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili bilimsel çalışma yapıyoruz. Hangi ilacın faydalı olup olmadığını araştırıyoruz. SMA ilaçlarının yerli üretimi için klinik çalışmaları ise yıl sonuna doğru başlayacak. Ayrıca kanser tedavisinde 5 ilacı ödemeye aldık. Ekstrem birkaç tane ilaç da komisyon kararıyla insanlarımıza ulaşır hale geliyor."

YEŞİL REÇETE SORUŞTURMASI

Kırıkkale’de doktorların e-imzasının kopyalanarak yeşil reçeteli ilaç yazıldığı iddialarıyla ilgili Memişoğlu, “Kırıkkale’de, doktorların e-İmzası kopyalanarak yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddialarla ilgili de adli ve idari olmak üzere iki tane soruşturma yürütülüyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar: 4 kat fazla fruktoz alarmı! Şekerli gıdalara sıkı düzenlemeler geliyor! Hastaneler depreme dayanıklı mı? 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 il için 'sarı' uyarı verildi... Bugün (14 Ağustos) hava durumu nasıl?Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 il için 'sarı' uyarı verildi... Bugün (14 Ağustos) hava durumu nasıl?
Esenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştıEsenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştı

Anahtar Kelimeler:
deprem MHRS Aile hekimi Sağlık Bakanlığı sigara Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.