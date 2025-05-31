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Sağlık Bakanlığından "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" iddialarına yalanlama

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), üzerinden ‘25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği’ yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından bu haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir projedir. MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup; Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene şartları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır. MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır. Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir. Amaç; hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir". (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Sağlık Bakanlığı
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