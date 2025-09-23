Sağlık çalışanlarından anlamlı bağış

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları farkındalık oluşturmak amacıyla organlarını bağışladı.

Bazı hastalara umut kaynağı olan organ bağışı, imkan sağladığı hayat kurtarıcı tedavi yöntemleri ile öne çıkıyor. Bu sebeple organ bağışıyla ilgili yurt genelinde çeşitli kampanyalar yürütülürken, Eskişehir Şehir Hastanesi idarecileri öncülüğünde ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları, kampanya çerçevesinde organlarını bağışladı. Yapılan anlamlı bağış ile vatandaşlarda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır