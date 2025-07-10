Bugün ameliyata alındı... Yavaş'tan çarpıcı Murat Çalık sözleri: "Bunun adı tasarlayarak cinayettir"

Kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyat olduktan sonra tekrar cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Yeniden rahatsızlanan Çalık hastaneye kaldırılmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da Çalık'ın sağlık durumu hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda 23 Mart’ta tutuklanan ve 4 Haziran’da Silivri’deki Marmara Cezaevin’den İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Murat Çalık'ın sağlık durumu risk yaratmaya devam ediyor. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilen ancak nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye gönderilen Çalık, kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyata alınmıştı.

Operasyon sonrası tekrar cezaevine gönderilen Çalık, yeniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Çalık'ın bugün ise anjiyo ameliyatına alındığı biliniyordu.

YAVAŞ: "BUNUN ADI TASARLAYARAK CİNAYETTİR"

Yavaş, Çalık'ın kötüye giden sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalık'ın suçsuz olduğuna inandığını dile getiren Yavaş'ın ifadeleri şu şekilde:

"Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz, bunu hatırlatmak isterim. Bu kadar ağır hasta birisi bu şekilde tutuklu kalamaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Öldükten sonra geri de getiremezsiniz. En azından onu hemen bırakın, diğerlerini de tutuksuz şekilde yargılayın diyorum.

Adam öldürmedi Murat Çalık. Biz arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz. Tekrar söylüyorum Murat Çalık ölürse bunun adı cinayettir. Tasarlayarak cinayettir."