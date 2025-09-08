HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sağlık ekibine yönelik saldırıya tepki

Eskişehir Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık ekiplerinin 2 şahıs tarafından kilometrelerce kovalanmasına tepki gösterdi.

Sağlık ekibine yönelik saldırıya tepki

Eskişehir Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, 112 Acil Servis binası önünde yaptığı açıklamada, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'nde meydana gelen olay hakkında konuştu. Köksal, "Görev başındaki 112 Acil Sağlık ekibimize yönelik yapılan saldırı, sağlık çalışanlarının görev başında her an nasıl bir tehlike ile burun buruna geldiğini bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Bu olay bireysel bir saldırı olmanın ötesinde, planlı ve organize bir baskının göstergesidir. Kamera kayıtları incelendiğinde, ambulansın kilometrelerce takip edildiği, defalarca önü kesilmeye çalışıldığı ve sağlık çalışanlarına açıkça ölüm tehditleri savrulduğu görülecektir. Dahası, iki saldırganla sınırlı kalmayan bu vahim olayda, bir minibüs dolusu kişi ve servis araçları işletmesi odası yöneticileri de gece yarısı bir kamu kurumuna gelerek sağlık çalışanlarına gözdağı vermeye çalışmıştır. Bu şahısların ehliyetleri ve psikoteknik değerlendirmeleri derhal gözden geçirilmeli, trafikte bu tür tehlikeli davranışları sergileyen kişilere karşı trafikten men etme dahil olmak üzere en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Şunu açıkça ifade ediyoruz. Bir aracın direksiyonuna geçen herkes sadece kendi değil, toplumun da canını emanet alır. Psikolojik yeterliliği olmayan, öfkesini trafikte kontrol edemeyen kişiler, direksiyon başına geçmemelidir" dedi.

"Hep birlikte haykırıyoruz: Artık yeter"

Hasan Hüseyin Köksal, "Ambulansın önünü kesmek, toplumun nefesini kesmektir. Eskişehir Sağlık-Sen Şubesi olarak bu vahim olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu, bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Taleplerimiz açık ve nettir: Olayın tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması, sorumluların kamuoyuna açıklanması, saldırganların en ağır cezaları almaları, ehliyet ve psikoteknik yeterlilik denetimlerinin titizlikle yapılması, kamu kurumlarını basan şahıslar ve onları yönlendirenlerin hesap vermesi. Kamu Kurumunu basan diğer kişiler hakkında neden işlem yapılmadığının açıklanması. Sağlıkta şiddet son bulmalıdır. Sağlık çalışanları yalnız değildir! Hep birlikte haykırıyoruz, artık yeter" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!
Burdur'da kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam etmesi kararlaştırıldıBurdur'da kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam etmesi kararlaştırıldı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.