Sağlık ekibine yönelik saldırıya tepki

Eskişehir Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, 112 Acil Servis binası önünde yaptığı açıklamada, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'nde meydana gelen olay hakkında konuştu. Köksal, "Görev başındaki 112 Acil Sağlık ekibimize yönelik yapılan saldırı, sağlık çalışanlarının görev başında her an nasıl bir tehlike ile burun buruna geldiğini bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Bu olay bireysel bir saldırı olmanın ötesinde, planlı ve organize bir baskının göstergesidir. Kamera kayıtları incelendiğinde, ambulansın kilometrelerce takip edildiği, defalarca önü kesilmeye çalışıldığı ve sağlık çalışanlarına açıkça ölüm tehditleri savrulduğu görülecektir. Dahası, iki saldırganla sınırlı kalmayan bu vahim olayda, bir minibüs dolusu kişi ve servis araçları işletmesi odası yöneticileri de gece yarısı bir kamu kurumuna gelerek sağlık çalışanlarına gözdağı vermeye çalışmıştır. Bu şahısların ehliyetleri ve psikoteknik değerlendirmeleri derhal gözden geçirilmeli, trafikte bu tür tehlikeli davranışları sergileyen kişilere karşı trafikten men etme dahil olmak üzere en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Şunu açıkça ifade ediyoruz. Bir aracın direksiyonuna geçen herkes sadece kendi değil, toplumun da canını emanet alır. Psikolojik yeterliliği olmayan, öfkesini trafikte kontrol edemeyen kişiler, direksiyon başına geçmemelidir" dedi.

"Hep birlikte haykırıyoruz: Artık yeter"

Hasan Hüseyin Köksal, "Ambulansın önünü kesmek, toplumun nefesini kesmektir. Eskişehir Sağlık-Sen Şubesi olarak bu vahim olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu, bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Taleplerimiz açık ve nettir: Olayın tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması, sorumluların kamuoyuna açıklanması, saldırganların en ağır cezaları almaları, ehliyet ve psikoteknik yeterlilik denetimlerinin titizlikle yapılması, kamu kurumlarını basan şahıslar ve onları yönlendirenlerin hesap vermesi. Kamu Kurumunu basan diğer kişiler hakkında neden işlem yapılmadığının açıklanması. Sağlıkta şiddet son bulmalıdır. Sağlık çalışanları yalnız değildir! Hep birlikte haykırıyoruz, artık yeter" diye konuştu.