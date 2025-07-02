Sağlık raporu ücretli mi? Sağlık raporu ücreti nasıl ve nereye ödenir?

Sağlık raporu, çeşitli nedenlere bağlı olarak kurum ve kuruluşlara teslim edilmek üzere onların taleplerine karşılık olarak alınabilir. Hukuki olarak sağlık raporu, başvuruda bulunan bireylerin akli olarak ve fiziksel olarak sağlıklı olduklarını ispat eden, kişinin belli bir görev, iş ya da hedefi gerçekleştirebilmesi için uygun olup olmadığına dair yetkili doktor tarafından yapılan muayene ve gerekli görülen testler arsından hazırlanan ve onaylanan bir resmi sağlık belgesidir.

Sağlık raporu ücretli mi?

Kişilerin sağlık rapor alabilmesi için öncelikli olarak bir sağlık kurumuna gitmesi gerekir. Aile hekimleri, sağlık kuruluşları, özel hastaneler ya da özel sağlık kurumları sağlık raporu verebilme yetkisine sahiptir. Başvuru yapılan sağlık kuruluşu gerekli tetkiklerin ardından kişi için bir sağlık raporu düzenleme yetkisini kullanır ve kişinin sağlık durumun onaylar.

Sağlık raporu ücreti son zamanlarda çok sık konuşulan gündeme olan bir konu haline gelmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücretlendirmeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Yayınlanan bu bilgilere göre aile hekimlerinden ya da sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu, ödemesi Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi doğrultusunda özel durumlar söz konusu ile yapılmaktadır.

Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir? Sağlık raporu ücreti nereye ödenir?

Sağlık raporu ödemesi Sağlık Bakanlığı’nın güncellediği ve açıkladığı ücret tariflerine göre belli yerlere yapılmaktadır. Yeni sisteme göre genel muayeneler kapsamında yapılan zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecektir. Ancak sporcu lisans, ehliyet başvurusu, işe girme, silah ruhsatı gibi özel amaçlı olarak kabul edilen sağlık raporları için ücret talep edilecektir.

Rapor ücreti talep edilen türler şunlardır:

Sporcu Raporu

Sürücü Raporu

Durum Bildirir: Tek Hekim Raporları

Yivsiz Av Tüfeği Durum Bildirir Hekim Raporu

Genel Tıbbi Değerlendirme Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Hac/Umre için Parmak İzi Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Akli Meleke Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Belirlenen sağlık ücretlendirmelerine göre sağlık raporu ücreti ödemeleri 3 farklı yoldan yapılabilmektedir. Önce işlem kodu için şu adımlardan biri uygulanmalıdır:

Kısa mesaj yolu ile

www.sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden

Aile hekimine fiziksel olarak başvuru yapmak sureti ile

Daha sonra alınan işlem kodu ile bankalar aracılığıyla ya da www.sbos.saglik:gov.tr adresi üzerinden sağlık rapor ödemeleri yapılabilmektedir.

Sağlık raporu ücreti 2025 şu şekildedir: