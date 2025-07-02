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Sağlık raporu ücretli mi? Sağlık raporu ücreti nasıl ve nereye ödenir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan kişiler, yeni bir işe girme, iş kurma gibi farklı nedenlere bağlı olarak sağlık raporuna ihtiyaç duyabilmektedirler. Resmi kurum ya da kuruluşlara veya özel firmalara sağlık raporu teslim ederek sağlık durumlarında çalışmak için herhangi bir engelleri olmadığını ispatlamaları gerekebilir.

Sağlık raporu ücretli mi? Sağlık raporu ücreti nasıl ve nereye ödenir?
Ferhan Petek

Sağlık raporu, çeşitli nedenlere bağlı olarak kurum ve kuruluşlara teslim edilmek üzere onların taleplerine karşılık olarak alınabilir. Hukuki olarak sağlık raporu, başvuruda bulunan bireylerin akli olarak ve fiziksel olarak sağlıklı olduklarını ispat eden, kişinin belli bir görev, iş ya da hedefi gerçekleştirebilmesi için uygun olup olmadığına dair yetkili doktor tarafından yapılan muayene ve gerekli görülen testler arsından hazırlanan ve onaylanan bir resmi sağlık belgesidir.

Sağlık raporu ücretli mi?

Kişilerin sağlık rapor alabilmesi için öncelikli olarak bir sağlık kurumuna gitmesi gerekir. Aile hekimleri, sağlık kuruluşları, özel hastaneler ya da özel sağlık kurumları sağlık raporu verebilme yetkisine sahiptir. Başvuru yapılan sağlık kuruluşu gerekli tetkiklerin ardından kişi için bir sağlık raporu düzenleme yetkisini kullanır ve kişinin sağlık durumun onaylar.

Sağlık raporu ücreti son zamanlarda çok sık konuşulan gündeme olan bir konu haline gelmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücretlendirmeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Yayınlanan bu bilgilere göre aile hekimlerinden ya da sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu, ödemesi Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi doğrultusunda özel durumlar söz konusu ile yapılmaktadır.

Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir? Sağlık raporu ücreti nereye ödenir?

Sağlık raporu ödemesi Sağlık Bakanlığı’nın güncellediği ve açıkladığı ücret tariflerine göre belli yerlere yapılmaktadır. Yeni sisteme göre genel muayeneler kapsamında yapılan zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecektir. Ancak sporcu lisans, ehliyet başvurusu, işe girme, silah ruhsatı gibi özel amaçlı olarak kabul edilen sağlık raporları için ücret talep edilecektir.

Rapor ücreti talep edilen türler şunlardır:

  • Sporcu Raporu
  • Sürücü Raporu
  • Durum Bildirir: Tek Hekim Raporları
  • Yivsiz Av Tüfeği Durum Bildirir Hekim Raporu
  • Genel Tıbbi Değerlendirme Durum Bildirir Tek Hekim Raporu
  • Hac/Umre için Parmak İzi Durum Bildirir Tek Hekim Raporu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Durum Bildirir Tek Hekim Raporu
  • Akli Meleke Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Belirlenen sağlık ücretlendirmelerine göre sağlık raporu ücreti ödemeleri 3 farklı yoldan yapılabilmektedir. Önce işlem kodu için şu adımlardan biri uygulanmalıdır:

  • Kısa mesaj yolu ile
  • www.sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden
  • Aile hekimine fiziksel olarak başvuru yapmak sureti ile

Daha sonra alınan işlem kodu ile bankalar aracılığıyla ya da www.sbos.saglik:gov.tr adresi üzerinden sağlık rapor ödemeleri yapılabilmektedir.

Sağlık raporu ücretli mi? Sağlık raporu ücreti nasıl ve nereye ödenir? 1

Sağlık raporu ücreti 2025 şu şekildedir:

  • Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL
  • Aile Hekimliğinden Tek Hekimlik Sağlık Raporu: 250 TL
  • Sağlık Kurulu Raporu: 1.250 TL
  • Silah Ruhsatı için sağlık kurulu raporu: 1.500 TL
  • Tek branş sürücü raporları: 300 TL
  • İki branş sürücü raporları: 400 TL
  • Sivil vatandaş için uçucu raporu 1. sınıf: 5.250 TL
  • Sivil vatandaşlar için uçucu raporu 2. sınıf: 3.750 TL
  • Sivil vatandaşlar için Dalgıç/Denizaltıcı sınıfı raporu: 3750 TL
  • Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL
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