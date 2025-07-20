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Sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındı

Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan müştekinin ifadesi, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen "evde adalet hizmeti" uygulaması kapsamında evinde alındı.

Sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle mahkemeye gelemeyenlerin ifadelerinin evlerinde alınması sağlanarak yargılamalarda gecikmelerin önüne geçiliyor.

Adalet hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasına da katkı sağlayan "evde adalet hizmeti" uygulaması bu kez Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından açılan davada müşteki olan S.A, ifadeye çağrıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen müşteki, dilekçeyle mahkemeye mazeret bildirdi. Bunun üzerine hakim, müştekinin ifadesinin "evde adalet hizmeti" kapsamında alınmasına karar verdi.

Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ebubekir Rözgar, adliyeye 5 kilometre uzaklıkta ikamet eden müşteki S.A. ve onun bakımını üstlenen tanık A.A'nın beyanını evde aldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Adalet Bakanlığı
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