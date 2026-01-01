Sağlıkçılardan balkonda kardan adam

Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okulların tatil edildiği, onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte vatandaşlar adeta kar esareti yaşıyor. Olumsuz hava nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise bu durumu fırsata çevirerek ilginç görüntülere imza attı. Evlerinin balkonlarında kardan adam yapan vatandaşlar, karla kaplanan kentte renkli anlar yaşadı.

Pehlivan Mahallesi Şenler Caddesi'nde bulunan Gür Apartmanı'nda yaşayan ve sağlık çalışanı olan apartman sakinleri, kentte bir ilke imza attı. Balkonlarında kardan adam yaparak süsleyen sağlık çalışanları, hem moral buldu hem de ortaya çıkan görüntülerle çevredekilerin yüzünü güldürdü.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır