Sağlıklı beslenmenin simgesiydi: Kadmiyum yüksek çıktı! Avrupa harekete geçti

Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği ağı olan RASFF, Kolombiya menşeili avokadolarda izin verilen sınırın üzerinde kadmiyum bulunduğunu açıkladı. Bildirimin 9 Şubat 2026 tarihinde Hollanda tarafından yapıldığı, riskin ise yetkililer tarafından 'ciddi' olarak değerlendirildiği belirtildi.

LİMİT AŞILDI

Yapılan analizlerde, izin verilen maksimum kadmiyum seviyesi olan 0.050 mg/kg yerine 0.073 mg/kg ölçüm yapıldığı bildirildi. Avrupa Komisyonu da söz konusu partilerle ilgili gerekli önlemlerin devreye alındığını duyurdu.

Yetkililer, şu ana kadar bu ürünleri tüketip hastalanan ya da sağlık sorunu yaşayan herhangi bir bireyin bildirilmediğinin altını çizdi.

KADMİYUM NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

Kadmiyum, insan vücudunda birikebilen toksik bir ağır metaldir. Özellikle uzun süreli ve yüksek miktarda maruziyet durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bilimsel araştırmalara göre kadmiyum;

Böbrek hasarı

Kemik erimesi

Solunum sistemi problemleri

Prostat, akciğer ve meme kanseri riskinde artış gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Birçok ülkede kadmiyum seviyeleri düzenli olarak izlenirken, özellikle ithal ürünlerde yapılan kontroller gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, panik yapılmaması gerektiğini ancak resmi kurumların duyurularının takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Şüpheli ürün partileri genellikle piyasadan toplatılıyor ve riskli ürünlerin tüketiciye ulaşması engelleniyor.

Avokado tüketenlerin ise güvenilir satış noktalarını tercih etmeleri ve ürünlerin menşe bilgilerine dikkat etmeleri öneriliyor.