Sağlıklı kilo alma yolları nelerdir? Sağlıklı kilo almak isteyenler için öneriler

Kilo problemi denince genellikle akla fazla kilolar gelmektedir. Fakat ideal kilosundan çok daha düşük kiloya sahip olan kişiler için de bu ifade kullanılabilir. Bilindiği üzere fazla kiloların bazı sağlık sorunlarına yol açtığı bilinir. Öte yandan gereğinden zayıf olmak da benzer şekilde bedensel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Zayıflama diyetleri kadar ilgi görmese de kilo almak isteyen kişiler için sağlıklı kilo alma yöntemleri mevcuttur. Bilhassa sağlıklı kilo alma sürecini destekleyen besinler gibi konular oldukça merak edilmektedir. Bu noktada sağlıklı kilo alma yolları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Sağlıklı kilo alma yolları nelerdir?

Öncelikle kilo almanızı zorlaştıran bir sağlık sorununuz olup olmadığını öğrenmeniz önemlidir. Bunun için bir dahiliye ya da endokrinoloji uzmanına başvurmanız faydalı olur. Yapılacak tıbbi kontroller sayesinde kilo alımını engelleyen fiziksel bir rahatsızlık olup olmadığı ortaya çıkabilir.

Aşırı zayıflığa yol açan nedenler arasında bağırsaklardaki emilim bozuklukları, genetik yatkınlıklar ya da tiroit bezlerinin düzgün çalışmaması gibi durumlar yer alabilir. Bu tür bir rahatsızlık yoksa dengeli ve sağlıklı bir şekilde kilo alınabilir.

Birçok insan kilo almak için aşırı yeme sürecine girebilir. Fakat sağlıklı kilo almak oldukça önemlidir. Sağlıklı kilo almak isteyenler için aşağıdaki yöntemler faydalı olabilir:

1. Öğün sayısını artırın

Gün içerisinde 5-6 öğün yemek kilo alımına destek olur. Yemekleri yavaş ve sindire sindire yemek önemlidir. Acıkmasanız bile düzenli saatlerde beslenmek gerekmektedir. Düzenli ve sık öğünler tüketmek kilo alımını destekleyen unsurlar arasındadır. Örneğin günde 3 ana öğüne ek olarak 2-3 ara öğün ilave etmelisiniz.

2. Karbonhidrat ve sağlıklı yağları ihmal etmeyin

Karbonhidrat içeren gıdalar kilo alımını desteklemektedir. Bunların arasında beyaz ekmek, pirinç, makarna, hamur işleri, kahvaltılık gevrekler ve tatlılar gibi besinler kolay sindirilir ve iştahı artırır.

3. Besleyici ve yoğun içerikli gıdaları tercih edin

Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, tam yağlı süt ve yoğurt, kuruyemişler, peynir ve zeytin gibi gıdalar hem yüksek kalori içerir hem de gerekli besin öğelerini sağlar.

Sağlıklı kilo almaya yardımcı bazı besinler şu şekilde sıralanabilir:

Kuruyemişler ve Tohumlar

Süt ve süt ürünleri

Et, tavuk, balık ve yumurta

Tam tahıllar ve karbonhidratlar

Bitkisel yağlar

Tereyağı ve fıstık ezmesi (ölçülü tüketilmelidir)

4. Öğünlerinizi zenginleştirin

Yemeklerinize fazladan kalori ve protein katmalısınız. Bunun için yemeğin üzerine peynir ekleyebilir ya da sütle karıştırabilirsiniz. Bu tür küçük ama etkili ürünlerin dahil edilmesi kilo alımına katkı sağlar.

5. Smoothie’lerden faydalanın

Gazlı ve besin değeri düşük içecekler yerine meyve, süt, yoğurt, yulaf ve fındık gibi malzemelerle hazırlanan smoothie tüketilmelidir. Smoothie’ler hem öğün olarak tüketilebilir hem de sağlıklı kilo artışına yardımcı olur.

6. Patates gibi kompleks karbonhidratlara yer verin

Patates enerji ve kalori açısından oldukça zengin bir besindir. Bununla beraber vücutta glikojen depolanmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu da gelişimi açısından önemlidir.

7. Pirinç pilavı tüketin

Pirinç kalori değeri yüksek ve sindirimi kolay bir karbonhidrat kaynağıdır. Hatta kilo vermek isteyenlerin pirinçten uzak durmaları önerilir. Ana yemeklerin yanına pirinç pilavı ekleyerek öğünlerinizi daha doyurucu hale getirebilirsiniz.

8. Süt ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketin

Süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler protein, karbonhidrat ve yağ dengesini sağlar. Bununla beraber kalsiyum açısından oldukça zengindir. Bazı araştırmalar göre süt ürünlerinin kas kütlesi artışına katkı sağladığı bilinmektedir.