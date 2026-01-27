HABER

Sahadaki herkes korkudan bir anda depara kalktı! Ürküten görüntü

Antalya kuvvetli fırtına nedeniyle zor bir gece geçirdi. Halı saha için bir araya gelen grup da fırtınadan nasibini aldı. Maç için ısınan oyuncular bir anda gelen yüksek sesle irkildi. Çatının çöktüğünü anlayan oyuncular bir anda kaçışmaya başladı. Olayda kimsenin yaralanmaması sevindirirken olay anına görüntüler de anbean kameralara yansıdı.

Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü. Oyuncuların maç için ısındığı anlarda kopan gürültüyle başlayan panik futbolcuların koşarak sahayı terk etmesiyle bitti. Çatının çökme anı ve futbolcuların sahadan kaçışları aksiyon kamerasına yansırken, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya'nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi. Sağanak yağışta Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır Mahallelerinde bazı dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken, su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez bölgesinde ise Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü. Futbolcuların oyuna başlamaya hazırlandığı anlarda yaşanan olayda kimse yaralanmazken, çatıdan gelen seslerden tedirgin olan oyuncuların diyalogları da görüntüye yansıdı.

BİR ANDA KAÇMAYA BAŞLADILAR

Saha hakkında konuşan futbolcular biranda gelen gürültüyle sahadan koşarak kaçarken, sahayı terk ettikleri anda çatıda çökme yaşandı. O anlar oyunculardan birinin aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

