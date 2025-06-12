Sahadaki son durumu MSB kaynakları aktardı: "Teslim olan terörist sayısında artış var"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISINDA ARTIŞ VAR"

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor.

"ENELLENEN KİŞİ SAYISI 37 BİN 637 OLDU"

1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 112 kişi yakalandı, 1634 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 559, engellenen kişi sayısı da 37 bin 637 oldu.

SURİYE HAREKAT ALANLARINDAKİ TÜNELLER İMHA EDİLDİ

Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Irak Kuzeyi Harekat Bölgesinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada bulunan bol miktarda silah, malzeme ve mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbiç bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

MADLEEN AÇIKLAMASI: "ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR"

İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

(Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı Hafter tarafının da incelemeye almasına ilişkin) Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına' İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

SURİYE'DEKİ SON DURUM: "ENTEGRASYON SÜRECİNİN SUİSTİMAL EDİLMESİNE GÖZ YUMULMAYACAĞINI HATIRLATIYORUZ"

Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.”