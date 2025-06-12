HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sahadaki son durumu MSB kaynakları aktardı: "Teslim olan terörist sayısında artış var"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli mesajlara yer verdi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili yapılan bilgilendirmede, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var" denildi.

Sahadaki son durumu MSB kaynakları aktardı: "Teslim olan terörist sayısında artış var"
Melih Kadir Yılmaz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISINDA ARTIŞ VAR"

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor.

677

"ENELLENEN KİŞİ SAYISI 37 BİN 637 OLDU"

1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 112 kişi yakalandı, 1634 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 559, engellenen kişi sayısı da 37 bin 637 oldu.

SURİYE HAREKAT ALANLARINDAKİ TÜNELLER İMHA EDİLDİ

Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Irak Kuzeyi Harekat Bölgesinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada bulunan bol miktarda silah, malzeme ve mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbiç bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

2333333

MADLEEN AÇIKLAMASI: "ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR"

İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

(Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı Hafter tarafının da incelemeye almasına ilişkin) Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına' İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

SURİYE'DEKİ SON DURUM: "ENTEGRASYON SÜRECİNİN SUİSTİMAL EDİLMESİNE GÖZ YUMULMAYACAĞINI HATIRLATIYORUZ"

Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: 242 yolcu taşıyordu...SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: 242 yolcu taşıyordu...
Yaz tatilinde aileler dikkat! Yaz tatilinde aileler dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar

18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Mevduatta hesaplar değişiyor! 'Aşağı çekmeye başladılar'

Mevduatta hesaplar değişiyor! 'Aşağı çekmeye başladılar'

Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak açıklama

Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak açıklama

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.