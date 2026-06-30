Sahil güvenlik gemi ve botları yarın 24 limanda ziyarete açılacak

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 limanda sahil güvenlik gemi ve botlarının ziyaret edilebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Avcılar, Büyükada, İzmit, Süleymanpaşa, İğneada, Çanakkale, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Enez, Mudanya, Küçükkuyu, Ayvalık, Konak, Urla ve İskenderun limanlarında gemi ve botlar 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Taşucu, Anamur, Alanya, Kaş, Kemer ve Finike limanlarında ise ziyaretler, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır