HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şahinbey Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisi’nin kasım ayı 1. birleşimi yapıldı.

Şahinbey Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisi’nin kasım ayı 1. birleşimi Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Şahinbey Belediye Meclisi kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 6’sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise Teklif Karar gündeme alındı.

Şahinbey Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı 1

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısı 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Şahinbey Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldüYer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü
Mardin'de feci kaza! 6 yaralıMardin'de feci kaza! 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Şahinbey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.