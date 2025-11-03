Şahinbey Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisi’nin kasım ayı 1. birleşimi Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Şahinbey Belediye Meclisi kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 6’sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise Teklif Karar gündeme alındı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısı 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: İHA