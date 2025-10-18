Sahiplendiği köpekleri katleden doktora 9 yıl 9 ay hapis cezası!

Ankara'da doktor olan Muhammet Mustafa Duman (28), farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde oturduğu evde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Duman hakkında, "Müstehcenlik" ve "Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Duman’ın dosyada tespit edilen toplam 8 yavru köpekten 3’ünü 30 Mart 2025’te, 5’ini ise 26 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği belirtildi. Şüphelinin, yavru köpekleri koli içerisinde ikametine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü belirtildi.

Ayrıca, yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre Duman'ın köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği ifade edildi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KÖPEK ÖLDÜRMEDİM"

Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4’üncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmada, tutuklu sanık Duman ile avukatlar yer aldı. Sanık Duman, "Bu davanın başından beri usule uygun olmadığı bellidir. Her türlü işlem hukuka uygun olmadan gerçekleştiriliyor. Evimde yapılan aramada elde edilen delillerin hiçbirinin sonucu benim aleyhime gelmedi. Benim hiçbir şekilde köpek öldürmediğim ortada. Ben kesinlikle köpek öldürmedim, hiçbir delil bulunmamaktadır. Beraatime hükmoluncağına inanıyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eylemleri nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ve müstehcenlik suçlarını işlediğinin anlaşıldığını bu kapsamda, "Müstehcenlik" ve "Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

ÜÇ AYRI SUÇTAN CEZA ALDI

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Duman, "4 duruşmadır kanunen müşteki sıfatı taşıyan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hiçbir avukat duruşmaya gelmemektedir. Ancak müşteki sıfatını kanuna göre taşımayan şahıslar mahkemede benim hakkımda onlarca iftirada bulunarak benim hayatımla, geleceğimle, itibarımla oynuyorlar. Beraatimi talep ediyorum, bu mümkün değilse tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından karar açıklandı. Duman, "köpekleri öldürme suçundan" 5 yıl 2 ay, "hayvanlara cinsel istismar" suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Duman'a "müstehcenlik" suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası verildi ve bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır