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Sahte altın şebekesi İzmir polisine yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki ayrı kuyumcuda sahte altın bozdurma girişiminde bulunan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sahte altınla birlikte uyuşturucu maddeyle de yakalandı.

Sahte altın şebekesi İzmir polisine yakalandı

İlk olayda, İzmir grubu olarak nitelendirilen M.S. (37) ve Y.E.Ş. (29) isimli şahısların kaldıkları otel tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada sahte gram altınlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İkinci olayda ise M.L. (34) adlı şüpheli bir kadının yaklaşık 36 iş yeri kamerası incelenerek kimliği tespit edildi.

Sahte altın şebekesi İzmir polisine yakalandı 1

DİĞER İLLERDEKİ EMNİYET BİRİMLERİYLE KOORDİNASYONA GEÇİLDİ

Olay yerinden araçla kaçtığı belirlenen şüphelinin Denizli ve İzmir’in Çiğli ilçesinde de benzer olaylara karıştığı ortaya çıkarıldı. Konuyla ilgili diğer illerdeki emniyet birimlerine de bilgi verildi.

Sahte altın şebekesi İzmir polisine yakalandı 2

Şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

(DHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kuyumcu İzmir Altın
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