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Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi! 13 kez yargılanmış, 354 yıl hapsi istenirken beraat etmiş! Kendisini 'Cemaatin komplosu' diyerek savunmuş

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri sahte diploma skandalı. Skandalla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Çete lideri olan 'Ziya hoca' lakaplı Ziya Kadiroğlu'nun 1999'dan beri farklı tarihlerde 13 kez yargılandığı, 354 yıl hapsi istendiği davadan beraat ettiği ortaya çıktı. Kadiroğlu'nun 2016'da örgüt lider olarak yargılandığı davada, adliyeye sevk edilmeden önce basın mensuplarına "Devletimiz var olsun. Cemaatin komplosuyla karşı karşıyayız" dediği belirtildi.

Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi! 13 kez yargılanmış, 354 yıl hapsi istenirken beraat etmiş! Kendisini 'Cemaatin komplosu' diyerek savunmuş
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de gündem sahte diploma çetesi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş e-imzalarla çeşitli kamu kurumlarına izinsiz erişim sağlanarak, usulsüz işlem yapıldığı belirlendi.

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına ilişkin soruşturmada TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu belirlendi.

Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi! 13 kez yargılanmış, 354 yıl hapsi istenirken beraat etmiş! Kendisini Cemaatin komplosu diyerek savunmuş 1

ÇOK SAYIDA SAHTE DİPLOMA VE SÜRÜCÜ BELGESİ DÜZENLEDİLER

Bu kapsamda, 7 Ocak'ta Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı, bunlardan 17’si tutuklandı. Soruşturmanın devamında 23 Mayıs'ta 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, bunlardan 20’si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli de daha sonra yakalandı. Suç örgütünün 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi düzenlediği tespit edildi.

Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi! 13 kez yargılanmış, 354 yıl hapsi istenirken beraat etmiş! Kendisini Cemaatin komplosu diyerek savunmuş 2

354 YILLA YARGILANAN KADİROĞLU BU DAVADAN BERAAT ETMİŞ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ziya Kadiroğlu'nun benzer bir yapılanmanın lideri olarak daha önce de yargılandığı ortaya çıktı. 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin başında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Kadiroğlu hakkında ‘Suç örgütü kurmak’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından toplam 354 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak bu davadan beraat eden Ziya Kadiroğlu’nun geçmişte de birçok kez benzer suçlamalarda adı geçtiği öğrenildi.

1999'DAN BU YANA 13 KEZ YARGILANDI, SADECE 5 YIL HAPİS YATTI

1999’dan bu yana farklı tarihlerde toplam 13 kez yargılandığı öğrenilen Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında da ‘Örgüt lideri’ suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Sadece 2002 ve 2005 yıllarına ait davalardan hüküm giyen Ziya Kadiroğlu’nun yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldığı, diğer 10 davadan ise beraat ettiği öğrenildi.

2016'DA 'CEMAATLİ' SAVUNMA: "DEVLETİMİZ VAR OLSUN, CEMAATİN KOMPLOSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kadiroğlu'nun 2016 yılında adliyeye sevk edilmeden önce adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Devletimiz var olsun. Buradaki insanlar sıradan insanlar, hepsi gariban insanlar. Bu olayı cemaat yapıyor. Cemaatin komplosuyla karşı karşıyayız" dediği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çete Sahte diploma
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