Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 sanık hakkında karar!

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin davada tutuklu 5 sanık hakkında verilen tahliye kararına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

YENİDEN TUTUKLANDILAR!

Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma üretildiğine yönelik haberler geçen aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında ise kamu davası açılmıştı.

Bazı akademisyenlerin sahte diploma aldığı öne sürülmüş ancak Türkiye'de görev yapan hiçbir akademisyenin veya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin bu kişiler arasında olmadığı belirtilmişti.

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

İddialara yönelik iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

İlk iddianamede 134 sanık hakkında; ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme iddiasıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenmişti.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.