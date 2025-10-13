HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 sanık hakkında karar!

Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 199 kişinin yargılandığı davada tahliye edilen 5 sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 sanık hakkında karar!
Cansu Akalp

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin davada tutuklu 5 sanık hakkında verilen tahliye kararına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

YENİDEN TUTUKLANDILAR!

Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma üretildiğine yönelik haberler geçen aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında ise kamu davası açılmıştı.

Bazı akademisyenlerin sahte diploma aldığı öne sürülmüş ancak Türkiye'de görev yapan hiçbir akademisyenin veya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin bu kişiler arasında olmadığı belirtilmişti.

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

İddialara yönelik iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

İlk iddianamede 134 sanık hakkında; ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme iddiasıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenmişti.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi
Otobüs şoförü aracı durdurup yardıma koştu! Emekli öğretmeni böyle kurtardıOtobüs şoförü aracı durdurup yardıma koştu! Emekli öğretmeni böyle kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Ankara imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.