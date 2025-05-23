Sahte diploma düzenleyenlere operasyon! 58 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Bugüne kadar 70 sahte diploma ve 100'den fazla ehliyet üretildi.

58 ŞÜPHELİ YAKALANDI

16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli yakalandı.