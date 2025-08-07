HABER

Sahte diploma skandalı bitmiyor! İnternette diploma satışı sürüyor, sistemin nasıl işlendiği ortaya çıktı

Türkiye'de sahte diploma skandalları bitmek bilmiyor. Çetelere yönelik operasyonlar sürerken, internet üzerinden “resmî onaylı diploma” satışı yapan kişilerin faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Dolandırıcılardan biriyle iletişim kuruldu ve sistemin nasıl işlediği ortaya çıktı. İşte işleyişi...

Cansu Akalp

Türkiye bir süredir sahte diploma skandallarıyla sarsılıyor. E-imza üzerinden hazırlanan sahte belgelerle çok sayıda kişinin diploma sahibi yapıldığı ortaya çıkmış, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde iki büyük operasyonla onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Ancak skandalın yankıları sürerken, internet ortamında sahte diploma satışı tüm hızıyla devam ediyor.

Ekol TV muhabiri Ozan Barış Erim'in özel haberine göre; Ekol TV, sosyal medyada ve çeşitli ilan sitelerinde yayınlanan ilanlar üzerinden sahte diploma satışı yaptığını iddia eden bir kişiyle iletişime geçti. Ozan Barış Erim’in ulaştığı kişi, sistemin nasıl çalıştığını adım adım anlattı.

“RESMÎ DİPLOMA MI İSTİYORSUNUZ?”

Ulaşılan kişi ilk mesajlara şu ifadelerle karşılık verdi: “Resmî diploma mı istiyorsunuz? Hangi bölümden mezun olmak istersiniz?” Bu yanıtın ardından daha önce hazırladığını iddia ettiği bazı örnekleri de gönderdi. Dolandırıcı, güven kazanmak için WhatsApp profilinde bir devlet üniversitesinin adresini kullanıyor. Böylece karşı tarafa güven vermeye çalışıyor. Sunduğu hizmetin “resmî” olduğunu öne sürerek, e-Devlet sistemine işleneceğini iddia ediyor.

SLOGAN: MEZUN OLMAK HAYAL DEĞİL

İnternetteki sahte diploma ilanlarının sayısı endişe verici düzeyde. Bazı sitelerde sloganlarla reklam veren dolandırıcılar, “Mezun olmak hayal değil” gibi ifadeler kullanarak kişileri tuzağa çekiyor. Üstelik bu reklamlar çoğu zaman sponsorlu içerikler olarak kullanıcının karşısına çıkıyor.

YANLIŞ NUMARA DİYEREK KAPATTI!

Bazı dolandırıcılar ise kamuoyundaki büyük yankıdan ve süren operasyonlardan rahatsız. İletişime geçilen bir diğer şahıs, numarası ilana yazılmış olmasına rağmen “yanlış numara” diyerek görüşmeyi reddetti.

Sahte diploma skandalı bitmiyor! İnternette diploma satışı sürüyor, sistemin nasıl işlendiği ortaya çıktı 1

MAĞDURİYET SADECE DOLANDIRICILIKLA SINIRLI DEĞİL

Sahte diploma alarak sistemde görünmeyi bekleyen birçok kişi ise sonunda dolandırıldığını anlıyor. Şikayet platformlarında konuya ilişkin yüzlerce başvuru yer alıyor. Bazı kullanıcılar, diploma eline ulaşsa bile e-Devlet sisteminde görünmediği için şikayette bulunurken, bazıları ödeme yaptıktan sonra dolandırıcının kendilerini engellediğini belirtiyor.

ÜNİVERSİTE İSİMLERİ KULLANILIYOR

Elde edilen bilgiler, dolandırıcıların bazı devlet üniversitelerinin ismini ve logosunu izinsiz kullandığını da ortaya koydu. Böylece sahte belgelerin resmiyet taşıdığı izlenimi yaratılmaya çalışılıyor. Uzmanlar bu durumun hem vatandaşları hem de yükseköğretim kurumlarının itibarını ciddi şekilde zedelediğine dikkat çekiyor.

