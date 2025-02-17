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  4. Sahte içki kabusu devam ediyor! 54 kişi öldü, 40 kişi yoğun bakımda...

Sahte içki kabusu devam ediyor! 54 kişi öldü, 40 kişi yoğun bakımda...

17.02.2025 15:15
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Başkentte sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Sahte içki kabusu devam ediyor! 54 kişi öldü, 40 kişi yoğun bakımda...

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

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54 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

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Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sahte içki
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