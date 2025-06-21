Sahte plaka basım atölyesi tespit edildi: 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19 Haziran günü yaptıkları çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen 3 şahıs polis ekipleri tarafınca yakalandı. Şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1 adet sahte APP (Amerikan Pres Plaka) plaka ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucu şüpheli şahısların kullanmış olduğu sahte plaka basım atölyesi tespit edildi.

Şüpheli şahısların kullandığı tespit edilen iş yeri ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda; 68 adet harf ve rakam gruplu sahte plaka, 210 adet boş plaka, 1 adet plaka mühür baskı makinesi, 1 adet plaka keski makinesi, 1 adet plaka karekod basma makinesi, 1 adet 3 tonluk plaka baskı makinesi, 1 adet büyük boy plaka boyama makinesi, 1 adet plaka boyası, çeşitli boy, ebatlarda plaka basımında kullanılan demir harf ve rakam kalıpları ele geçirildi.

Sahte plaka basımında kullanıldığı tespit edilen atölye belediye yetkililerince mühürlendi. Konu ile ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.