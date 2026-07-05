Sahte plakalı araçla kaçarken bekçiye çarpan şüpheli yakalandı

Olay, Sultandere Mahallesi Aşkale Sokak'ta meydana gelmiş, devriye görevi yürüten mahalle bekçileri, park halindeki ve içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı incelemek istemiş, şüpheliler aracı çalıştırarak önce geri vitese takıp ardından hızla manevra yaparak olay yerinden kaçmıştı.

BEKÇİYE ÇARPIP KAÇAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Bu sırada aracı incelemeye çalışan 29 yaşındaki bekçi H.Ş., aracın koluna çarpması ve yere düşmesi sonucu hafif yaralandı. Kaçan şüphelilerden 17 yaşındaki A.A.Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARACIN SAHTE PLAKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin kaçtığı araç Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Van Sokak üzerinde terk edilmiş şekilde bulunurken yapılan incelemelerde aracın sahte plakalı OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIolduğu belirlendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır