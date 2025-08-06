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'Sahte psikolog' skandalı... Mynet alanın uzmanına sordu! Nuhoğlu: "Psikolojik destek bir ihtiyaçtır, oyun değil"

Türkiye, son dönemdeki en büyük skandallardan birini konuşuyor. Sahte diploma çetesinin faaliyetleri saymakla bitmezken, sosyal medyadaki 'sahte psikologun' seans görüntüleri de ülke gündeminde ses getirmişti. Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı iken sonradan psikolog olarak ünlenen Abdullah Volkan uçak'ın adı sahte diploma skandalıyla anılıyor. Mynet de konuyu Uzman Klinik Psikolog Elif Nuhoğlu'na sordu.

'Sahte psikolog' skandalı... Mynet alanın uzmanına sordu! Nuhoğlu: "Psikolojik destek bir ihtiyaçtır, oyun değil"
Mynet Özel Haber

Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı iken sonradan psikolog olarak ünlenen Abdullah Volkan Uçak'ın sosyal medyadaki görüntüleri, sahte diploma skandalının ardından gündem oldu. Hakkındaki 'sahte psikolog' iddialarını reddeden Uçak'ın sosyal medyadaki hipnoz tedavisiyle ünlü isimleri tedavi ettiği anlardan sonra böylesi yöntemlerin psikoloji alanında kullanılıp kullanılmadığı merak konusu oldu. Mynet, konuyla alakalı alanında uzman isimle görüştü. Uzman Klinik Psikolog Elif Nuhoğlu, Mynet'in sorularını yanıtladı.

Sahte psikolog skandalı... Mynet alanın uzmanına sordu! Nuhoğlu: "Psikolojik destek bir ihtiyaçtır, oyun değil" 1

'SAHTE PSİKOLOG' SKANDALI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Sahte psikolog skandalı... Mynet alanın uzmanına sordu! Nuhoğlu: "Psikolojik destek bir ihtiyaçtır, oyun değil" 2

16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden birçoğu tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna "sahte psikolog" olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu. Uçak, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık" demesi üzerine Uçak, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye olmuştu.

Sahte psikolog skandalı... Mynet alanın uzmanına sordu! Nuhoğlu: "Psikolojik destek bir ihtiyaçtır, oyun değil" 3

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Abdullah Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıkmıştı.

Uçak'ın diğer seanslarından görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Mynet, konuyu alanında uzman isme sordu. Uzman Klinik Psikolog Elif Nuhoğlu bu konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sahte psikolog skandalı... Mynet alanın uzmanına sordu! Nuhoğlu: "Psikolojik destek bir ihtiyaçtır, oyun değil" 4

NUHOĞLU: "PSİKOLOJİK DESTEK BİR İHTİYAÇTIR, OYUN DEĞİL"

Türkiye sahte diploma skandalını konuşurken daha önce halı yıkamacı olan bir kişi sahte diplomayla psikolog olduğunu iddia edip hipnoz seansları yaptığı ortaya çıkmasına Uzman Klinik Psikolog Elif Nuhoğlu şu yorumda bulundu:

"Sahte psikologların varlığı, sadece etik bir sorun değil; aynı zamanda insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit. Bu kişiler, bilimsel bir temele dayanmadan, terapiyi sanki birkaç cümleyle çözülebilecek bir şeymiş gibi sunuyor. Geçmişi silmek, bir anda değişmek, kısa sürede “dönüşmek” gibi gerçek dışı vaatlerle insanların en kırılgan yerlerine dokunuyorlar.

Psikoloji böyle bir alan değil. Terapi; zaman, emek ve güven gerektirir. Eğitimini almamış, mesleki yeterliliği olmayan kişilerin bu alanda konuşması hem mesleğin saygınlığına zarar veriyor hem de yardım arayan insanların daha da incinmesine neden oluyor.

Bu yüzden biz uzmanlara düşen en önemli görevlerden biri, bilimsel bilgiyi doğru şekilde anlatmak ve bu tür sahte yaklaşımlara karşı toplumu bilinçlendirmek. Çünkü psikolojik destek, bir ihtiyaçtır; oyun değil."

"GERÇEK TERAPİ SÜREÇLERİNİ ANLATMAK, HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR"

Nuhoğlu bu tip olayların yaşanmasının alanında uzman psikologlara etkileri konusunda da şu ifadelerde bulundu:

"Tüm bu sahte yaklaşımlar, sadece danışanlara zarar vermiyor; biz psikologları da doğrudan etkiliyor. Çünkü bir yandan yıllarca emek verdiğimiz bir mesleği savunmaya çalışırken, diğer yandan insanların güvenini yeniden inşa etmeye uğraşıyoruz.

Gerçek terapi süreçlerini anlatmak, mucizevi çözümlere inandırılmış insanlara sabrın, sürecin ve emeğin değerini hatırlatmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Bizler her seansta bir insanın hayatına, geçmişine, acısına tanıklık ediyoruz. Ve bunu yaparken, ciddiyetle, etikle, sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu kadar hassas bir alanda, işin uzmanı olmayan kişilerin rahatça söz sahibi olması çok yorucu olabiliyor."

HİPNOZ YÖNTEMİYLE TEDAVİ VAR MI ?

Nuhoğlu hipnoz yönteminin bilimsel bir temeli olduğunu ancak popüler kültürde anlatıldığı gibi 'Bilinç silme' yada 'mucizevi iyileşme' yöntemi olmadığının altını çizerek,

"Evet, hipnoz psikolojide bilimsel temeli olan bir yöntemdir. Özellikle hipnoterapi adı altında, bazı durumlarda terapi sürecine destekleyici olarak dahil edilebilir. Ama burada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var: Hipnoz, popüler kültürde anlatıldığı gibi bir “bilinç silme” ya da “mucizevi iyileşme” yöntemi değildir.

Sadece bu alanda özel eğitim almış uzmanlar tarafından, uygun görülen danışanlarda, etik ve profesyonel sınırlar içinde uygulanır. Yani hipnoz, başlı başına bir çözüm değil; doğru ellerde, doğru zamanda kullanıldığında terapötik süreci derinleştirebilen bir araçtır. Gerçek iyileşme yine güvenli bir ilişki, zaman ve emekle mümkün olur." dedi.

NE YAPILMALI?

Bu tarz olayların nasıl önüne geçileceği konusunda Nuhoğlu, vatandaşları uyardı:

"Terapi hizmeti almak isteyen insanların bu konuda bir bilinçli davranması gerekiyor. Danışacakları kişinin uzmanlığını çekinmeden sorgulamalı, gerekli bütün bilgileri almalıdır. Terapi kendi içinde pekçok farklı ekoller içerir. O yüzden kişi ihtiyaç duyduğu konuyla ilgili, terapi alma sebebi her ne için ise buna yönelik eğitimlerini almış uzmanı bulmalı ve sürece öyle başlamalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Psikolog diploma skandal Mynet Özel
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