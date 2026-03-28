'Sahte sevgili' çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri 'sözde sevgili' olarak gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle 'sözde sevgili' olarak götürdükleri evlerinde gasp eden bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP EVE ÇAĞIRIYORLARMIŞ

Yapılan çalışmalarda şebekenin üyelerinin internetten sosyal medyadan erkeklerle tanışmalarının ardından onlarla sözde sevgili olarak evlerine götürdükleri belirlendi. Gittikleri evlerde çete üyleri mağdurları hedef alarak silahla tehdit edip, döverek paralarını aldılar hesaplarından para göndermesini sağladılar.

ŞİKAYET ETMEMELERİ İÇİN 'İNTERNETTE PAYLAŞMA' TEHDİDİ

Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 20 olay tespit edildi. 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' diye mağdurları korkuttular susturdular.

Mağdurlar özel durumlarının bilinmemesi için polise başvurmadılar ancak polis takibe alarak çeteyi deşifre etti.