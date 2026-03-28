'Sahte sevgili' çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri, 'sevgili' çetesine yönelik operasyon düzenledi. Çetenin, sosyal medyadan tanıştıkları erkeklerle sevgili olarak gasp ettiği ortaya çıktı. Çetenin, mağdurları önce eve davet ettiği ardından silahla tehdit ederek dövdükleri ve gasp ettikleri ortaya çıktı. Mağdurları ise 'videoları internette yayarız' şantajıyla tehdit ettiği belirlendi.

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri 'sözde sevgili' olarak gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle 'sözde sevgili' olarak götürdükleri evlerinde gasp eden bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 1

SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP EVE ÇAĞIRIYORLARMIŞ

Yapılan çalışmalarda şebekenin üyelerinin internetten sosyal medyadan erkeklerle tanışmalarının ardından onlarla sözde sevgili olarak evlerine götürdükleri belirlendi. Gittikleri evlerde çete üyleri mağdurları hedef alarak silahla tehdit edip, döverek paralarını aldılar hesaplarından para göndermesini sağladılar.

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 2

ŞİKAYET ETMEMELERİ İÇİN 'İNTERNETTE PAYLAŞMA' TEHDİDİ

Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 20 olay tespit edildi. 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' diye mağdurları korkuttular susturdular.

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 3

Mağdurlar özel durumlarının bilinmemesi için polise başvurmadılar ancak polis takibe alarak çeteyi deşifre etti.

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 4

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 5

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 6

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 7

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 8

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 9

Sahte sevgili çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi 10


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’de çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, insanlar yürüyemediDenizli’de çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, insanlar yürüyemedi
Bursa’da para tırmanış heyecanıBursa’da para tırmanış heyecanı

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

