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Sahte sevgili şebekesi kurup 8 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Profiller de sahte suçlamalar da...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 11:27
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İzmir'de internette oluşturdukları sahte kadın profili ile vatandaşlarla tanışıp, güven kazandıktan sonra cinsel içerikli görüntülerini aldılar. Ardından suçluların, uzlaştırmacı avukat gibi arayıp 'cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek toplam 8 milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütü çökertildi. Şebekeye yönelik 14 Şubat Sevgililer Günü yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte sevgili şebekesi kurup 8 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Profiller de sahte suçlamalar da...

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı boyunca ülke genelinde 45 vatandaşı ağına düşüren sahte kadın profilli uzlaştırmacı avukat çetesini belirledi. Yapılan çalışmalarda, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı şebeke üyelerinin önce internette sahte kadın profili oluşturduklarını, vatandaşların güvenini kazanıp cinsel çerikli görüntüleri kaydettiklerini tespit etti.

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SAHTE PROFİL, SAHTE DAVA VE TOPLANILAN 8 MİLYON TL

Çete üyelerinin daha sonra oluşturdukları çağrı merkezlerinden vatandaşları telefonla arayıp kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttıkları, 'cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek uzlaştırma ücreti adı altında toplam 8 Milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

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ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, toplam 16 şüphelinin adresleri belirlenirken, İzmir merkezli İstanbul, Rize ve Antalya illerinde 14 Şubat günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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Belirlenen tüm şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ile suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı; 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA) (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar dolandırıcı görüntü sahte sevgili Instagram profil fotoğrafına avatar ekleme
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