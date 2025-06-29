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Şaibeli kurultay iddiası! CHP lideri Özel'den dikkat çeken açıklamalar: "Her karara hazırız"

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Yarın yapılacak duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu. "Yarın ne karar vereceklerse versinler" diyen Özel, "Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Şaibeli kurultay iddiası! CHP lideri Özel'den dikkat çeken açıklamalar: "Her karara hazırız"
Recep Demircan

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları nedeniyle açılan davada yeni duruşma yarın görülecek. Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesi dahilinde partiye 'kayyum' atanması veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak geri gelmesi konuşuluyor.

"VERECEKLERİ HER KARARA HAZIRIZ"

Duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel şunları ifade etti:

"Ümidimiz şudur, yarın bir mahkeme görülecek. O mahkeme, yarın ne karar verecekse kararını versin. Çünkü o mahkeme, sonuç odaklı bir mahkeme değil süreç odaklı bir mahkemedir. Amaç Türkiye'nin son yerel seçimlerin birinci partisini tartıştırmak. Bu tartışmadan ne partiye ne de ülkeye bir fayda çıkar. Tartışma bitsin. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır.

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"OLMADIK BİR TARTIŞMAYA KİMSE BİZİ SÜRÜKLEMESİN"

Ama bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize. Bu ülkenin açlığı konuşması, yoksulluğu konuşması, işsizliği konuşması, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. Bu ülkede insanların adalet talepleri var. Bu adalet taleplerini konuşmamız lazım. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmaya kimse bizi sürüklemesin."

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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