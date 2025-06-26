Kurultay tartışmalarının gölgesinde CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek mesajları: "Atılan her iftira..."

Ana muhalefet partisi CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. 30 Haziran görülecek olan kurultayın iptaline yönelik dava öncesinde bazı CHP milletvekilleri, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi X platformu üzerinden paylaştıkları mesajlarla CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddiaları sert şekilde eleştirdi.

MAHİR POLAT'TAN DESTEK MESAJI

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan vekillerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Parti kültürünü ve milletim vicdanını bilmeden 7.Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki , siyasi anlamda “Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu demek;



Sivas’ın ötesine geçemeyen Cumhuriyet Halk Partisi’ni , bütün milletin üzerinde ittifak kurduğu bir parti yapmak demektir.



Terör örgütlerinin kurşunlarına göğüsünü siper edebilmek,linçlere-suikastlere ve ölümün üzerine baş eğmeden yürümek demektir.… — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) June 26, 2025

"KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELEN HER İFTİRA..."

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Kılıçdaroğlu’na yönelen her iftira, bu partinin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Deniz Demir, şu ifadeleri kullandı; "Unutulmasın: Kılıçdaroğlu’na yönelen her iftira, bu partinin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Ve biz, bu değerleri savunmaya sonuna kadar kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin vicdanlı neferleri olarak bu çirkin dilin, bu seviyesiz kampanyaların karşısında susmayacağız."

Unutulmasın: Kılıçdaroğlu’na yönelen her iftira, bu partinin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır.



Ve biz, bu değerleri savunmaya sonuna kadar kararlıyız.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin vicdanlı neferleri olarak bu çirkin dilin, bu seviyesiz kampanyaların… — Deniz Demir 🇹🇷 (@demirdenizchp) June 26, 2025

CHP'Lİ KILIÇ VE AKKUŞ'TAN DA DESTEK MESAJLARI GELDİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de kurultay davası öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

