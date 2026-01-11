HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Saimbeyli’de karla mücadele aralıksız sürüyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Saimbeyli’de karla mücadele aralıksız sürüyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezi genelinde kamu kurumları, okul ve hastane önleri ile cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Saimbeyli’de karla mücadele aralıksız sürüyor 1

Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın liderliğinde sahada görev yapan ekipler, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak yürütüyor. Kar yağışı sonrası hava şartlarının düzelmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanmalara karşı ana arterler, cadde ve sokaklarda iş makineleri eşliğinde tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Saimbeyli’de karla mücadele aralıksız sürüyor 2

Belediye yetkilileri, önceliklerinin vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru olduğunu vurgularken, çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Vatandaşlardan ise bu süreçte daha dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Saimbeyli’de karla mücadele aralıksız sürüyor 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandıElazığ’da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Adana güne yağmurlu başladıAdana güne yağmurlu başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.