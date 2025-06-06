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Şaka gerçek oldu: Müşteriler neye uğradığını şaşırdı! Kendilerini vinç tepesinde buldular

İstanbul Arnavutköy'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir kafeye giden 2 arkadaş teras manzarası istedi. Kafe işletmecisiyle aralarında geçen diyalogun sonunda kafe sahibi müşterilere "Vinç çağırayım mı?" diye sordu. Müşteriler onaylayınca vinç geldi. Ve 2 müşteri vince binip 40 metre yüksekte tavla oynayarak çay içti.

Şaka gerçek oldu: Müşteriler neye uğradığını şaşırdı! Kendilerini vinç tepesinde buldular

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan butik kafeye gelen 2 kişi, işletme sahibiyle şakalaşarak teras manzarası sordu. İşletme sahibinin şaka yapmak maksadıyla sorduğu ‘Vinç çağırayım mı?’ sorusuna 'Evet' yanıtı veren müşteriler için vinç çağrıldı.

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40 METRE YUKARIDA TAVLA

Vinçle 40 metre yüksekliğe çıkartılan 2 kişi, çay içerek tavla oynadı. O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken, yapılan şakanın gerçek olması herkesi hayrete düşürdü. 40 metre yükseklikte orman manzarasında çay içerek tavla oynayan kişileri görenler de merakla izledi.

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"VİNCİN SAHİBİ DE ÇILGIN ÇIKTI"

İşletme sahibi Neslişah Zengin, "Dün akşam 2 müşterimiz gelerek açık alanda çay içmek istedi. Ben de 'Vinç çağırayım size isterseniz' dedim. Onlar 'Tamam' dedi, ben de çağırdım. Arnavutköy yeşil alanların bol olduğu bir yer. Şu anda yüksekte oturarak çay içip tavla oynuyorlar manzara eşliğinde. Biz şakalaşmıştık ama gerçek olabileceğini, vinç işletmecisinin bunu kabul edebileceğini bilmiyordum. O da çılgın çıktı" dedi.

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"KAFECİ ARKADAŞIM ARAYINCA KIRAMADIM"

Vinç operatörü Mehmet Sayit Kahraman ise, "Arkadaşlar burada keyif yapıyorlar, geldiler 'Biz yüksekte çay içmek istiyoruz.' İşletme sahibi arayınca -benim arkadaşım kendisi- şaşırdım ama geldim, tamam dedim. Biz de zevk alarak bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy vinç
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