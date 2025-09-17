HABER

'Şaka' için pencereden sarkıttılar! 15 yaşındaki öğrenci 8 metreden düştü, kırılan koluna vida takıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, arkadaşı tarafından 'şaka olsun' diye okulun ikinci kat penceresinden sarkıtıldığı öne sürülen lise öğrencisi S.K. (15), yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Kolunda parçalı kırık olan S.K., "Ameliyatla kırılan koluma vida takıldı. Böyle şaka olmaz" dedi.

Olay, 11 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, 29 Ekim Mahallesi'ndeki Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; lise 1'inci sınıf öğrencisi S.E.S. (15), okul arkadaşı S.K.'yi, bacaklarından tutup, pencereden sarkıttı.

KOLU KIRILDI, VİDA TAKILDI!

S.K., ikinci katın penceresinden 1 metre aşağıya kantinin sundurmasına düştü. Burada mahsur kalan S.K., tekrar içeri girmek istedi. Ancak S.E.S., bu kez de pencereyi kapattı. Bunun üzerine S.K., yan taraftaki diğer pencereye yöneldi ancak S.E.S., o pencereyi de kapattı. Bu sırada S.K.'nin bastığı sundurmadaki eternit çöktü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen S.K. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nin kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen S.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan S.K., "Kolumda parçalı kırık var, vida takıldı. S.E.S.'nin şaka olarak düşündüğü hareketin sonu böyle oldu. Böyle şaka olmaz. Bir daha yapmasın" dedi.

Yeğeni S.K.'nin ölümden döndüğünü ifade eden Zehra Külcüler (41), "Mağduruz. Beyin kanaması bile geçirebilirdi. Biz başta karşı taraftan şikayetçi olmadık ancak özür bile dilemediler. Şimdi avukatlarımız konuyla ilgileniyor, şikayetçiyiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

