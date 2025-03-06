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  4. Şaka yapmak istediği sırada kazara arkadaşını vurdu! Tabanca bir anda ateş aldı

Şaka yapmak istediği sırada kazara arkadaşını vurdu! Tabanca bir anda ateş aldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 18:17
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde G.T., tabancayla şaka yaparken silahın ateş alması sonucu kazara arkadaşı K.G.’yı vurdu. K.G. hastaneye kaldırılırken, G.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Şaka yapmak istediği sırada kazara arkadaşını vurdu! Tabanca bir anda ateş aldı

Olay, saat 16.00 sırlarında Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. G.T., arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun K.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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DURUMU İYİ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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arkadaş tabanca
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