HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakalından kopardığı kılları çiğköfte dürümünün içine koydu... Elazığ'da iğrenç olay

Elazığ'da bir vatandaşın yaptıkları görenlerin midesini bulandırdı. Akşam saatlerinde gittiği lokantada çiğköfte siparişi veren adam, gelen dürümün içerisine sakalından kopardığı kılları koyduktan sonra kılı gösterip ücreti ödemeden çıktı. Kamera görüntüleri ise izleyenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Sakalından kopardığı kılları çiğköfte dürümünün içine koydu... Elazığ'da iğrenç olay

Elazığ, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir lokantada yaşanan olay pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sularında lokantaya giden bir şahıs dürüm siparişi verdi.

SAKALINDAN KOPARDIĞI KILLARI DÜRÜMÜN İÇİNE KOYDU

Gelen çiğköfte dürümünü inceleyen vatandaş, sakalından kopardığı kılları dürümün içerisine koyarak çiğköfte ustasına gösterdi.

Ustanın "Kıl nerede?" sözleri üzerine arkasını dönen vatandaş, bu sefer de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak ustaya gösterdi. "Yeni bir dürüm yapalım" teklifine kulak asmayan vatandaş, ücreti ödemeden işletmeden çıktı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakalından kopardığı kılları çiğköfte dürümünün içine koydu... Elazığ da iğrenç olay 1

"KIL NEREDE DİYE SORUNCA GÖĞÜSÜNDEN KOPARIYOR"

Dün akşam saat 22.00 gibi bir müşterinin geldiğini belirten işletme sahibi Nurullah Aydemir, "Geldiğinde gereksiz bir samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Böbrek hastasıyım, taş düşürüyorum' diyerek, 'Lavaboyu kullanabilir miyim?' dedi. Biz de izin verdik. Ben dışarı çıktım, o esnada çalışan arkadaştan bir dürüm sipariş etmiş. Burada standart dürümler yapıyoruz fakat onun dışında istekleri olmuş. Arkadaş dürümü yaparak kendisine vermiş. Ben çıkarken bana gelerek elemanı kötüleyerek dışarı çıktı.

Sakalından kopardığı kılları çiğköfte dürümünün içine koydu... Elazığ da iğrenç olay 2

"GÖRÜNTÜLERDE GÖRÜNÜYOR"

Ben gelip kamera kaydına baktım. İzlerken dürümü hiç yemeden sakalını çekip içerisine koyuyor, görüntülerde görünüyor. Bunu bahane sunarak çöpe atmak istiyor. Arkadaş 'Değişelim' falan diyor ama kabul etmiyor. Arkadaşımız, 'Kıl nerede?' diye sorduğunda arkasını dönerek göğsünden çekip peçetenin içerisine koyarak gösteriyor. Biz şaşırdık açıkçası. Bir dürümün peşinde değiliz, ihtiyacı olana veriyoruz. Bir insan neden öyle bir şey yapar. İsraf oldu. Ücreti ödemedi, su almıştı, onun da ücretini eksik ödemiş" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı
Remziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebiRemziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ sakal dürüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.