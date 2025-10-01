HABER

Sakarya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 7°C civarında seyredecek.

2 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 24°C'ye yükselecek. 3 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Hava o gün çok bulutlu olacak. 4 Ekim Cumartesi günü tekrar güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık 22°C civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ayrıca yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dış mekan planları için uygun.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Gün içinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunar. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gerekirse yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliğe karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun giyinmek, konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

