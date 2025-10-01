Sakarya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

2 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 24°C'ye yükselecek. 3 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Hava o gün çok bulutlu olacak. 4 Ekim Cumartesi günü tekrar güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık 22°C civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ayrıca yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dış mekan planları için uygun.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Gün içinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunar. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır.