Sakarya 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Öğleden sonra hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 9°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %71 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının biraz nemli olacağını gösteriyor.

2 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 25°C'ye kadar çıkabilir. 3 Haziran Salı günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 29°C'ye ulaşacak. 4 Haziran Çarşamba günü de güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek. 5 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 30°C civarında olacak. Hava güneşli kalacak. 6 Haziran Cuma günü de hava koşulları güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 7 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30°C civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olacağı unutulmamalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içerek vücutlarını nemli tutmaları gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması sağlık açısından faydalı olacaktır. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek önemlidir.

1 Haziran'daki kısa süreli sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, ağır yemeklerden kaçınılması önerilir. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.