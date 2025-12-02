HABER

Sakarya 02 Aralık Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 2 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 2°C ile 15°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %92 civarında ve rüzgar saatte 6 km hızla esmesi öngörülüyor. 3 Aralık'ta kısmen güneşli, 4 Aralık'ta bulutlu bir hava bekleniyor. Serin ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlamak, görüş mesafesi için dikkatli olmak önem taşıyor.

Melih Kadir Yılmaz

Sakarya'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 2°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %92 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise saatte 6 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati 17:31'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu, ardından parlak bir gökyüzü görülecek. 5 Aralık Cuma günü ise tekrar bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek.

Bu dönemde serin ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı da koruma sağlar. Yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerekir. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hız sınırlarına uyulmalıdır. Rüzgarın etkisiyle soğuk hissiyatı artabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak serin ve nemli kalması beklenmektedir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Uygun önlemler almayı unutmayın.

