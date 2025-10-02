HABER

Sakarya 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu güzel geçecek. Güneşli bir gün var. Sıcaklık 24°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 24°C arasında değişecek.

Sakarya 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %85 civarında kalacak.

Nem oranı %85 civarında kalacak. Rüzgar saatte 0.69 km hızla esecek. Bu hafif bir esinti demektir. Yağış ihtimali ise %0. Yağmur beklenmiyor.

Cuma günü, 3 Ekim 2025, hava biraz daha sıcak olacak. Sıcaklık 12°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %66 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hızı saatte 19 km olacak. Yağış ihtimali %84. Orta kuvvetli yağmurlar beklentisi var.

Cumartesi günü, 4 Ekim 2025, hava sıcaklığı 14°C ile 27°C arasında olacak. Nem oranı %68 olacak. Rüzgar hızı saatte 21 km'ye çıkacak. Yağış ihtimali %78. Bölgesel düzensiz yağmurlar bekleniyor.

Pazar günü, 5 Ekim 2025, hava sıcaklığı 17°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı %72 seviyesinde kalacak. Rüzgar saatte 15 km hızla esecek. Yağış ihtimali %89. Düzensiz yağmurlar etkili olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağmurlu günlerde hazırlıklı olmak önemli. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Ani yağışlara karşı koruma sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Hafif giysiler yerine daha sağlam kıyafetler giyinmek önerilir. Sıcaklıklar düştüğünde ise kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, vücut ısınızı korur. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sağlığınızı korumanıza ve günlük aktivitelerinizi daha rahat yapmanıza yardımcı olur.

