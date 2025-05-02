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Sakarya 02 Mayıs Cuma hava durumu: Sakarya'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Sakarya 02 Mayıs Cuma hava durumu merak ediliyor. Bugün Sakarya'da hava durumu hafif yağmur ve çiseli olacak.

Sakarya 02 Mayıs Cuma hava durumu: Sakarya'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Sakarya'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, hafif yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında değişecek. Bu dönemde, yağışların zaman zaman artması bekleniyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 20°C arasında seyredecek. Hafif yağışlar devam edecek. 4 Mayıs Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 24°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmesi faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Bu şekilde ıslanmaktan korunmak mümkün olur. Ayrıca, yağmur yüzünden yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek gereklidir.

Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önerilir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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