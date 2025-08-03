Sakarya 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 31°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 32°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Ağustos Salı günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü ise zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 28°C'ye düşecek. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklık 27°C olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 29°C, 10 Ağustos Pazar günü ise 30°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak önemlidir. Yüksek sıcaklıkların beklendiği günlerde güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaya dikkat edin. Bol su tüketin ve hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Ani yağışların görüleceği günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurun. Sakarya'nın yüksek nem oranında terleyerek su kaybını dengelemek için düzenli aralıklarla su için. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda düşebilecek nesnelere karşı dikkatli olun. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip edin. Gerektiğinde planlarda esneklik gösterin. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi engelleyebilir.