Sakarya 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Adapazarı'nda hava sisli. En düşük sıcaklık 3,2°C. En yüksek sıcaklık ise 14,1°C olarak tahmin ediliyor. Serdivan'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 6,9°C. En yüksek sıcaklık 9°C civarında. Erenler'de de sisli hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 2,8°C. En yüksek sıcaklık ise 14,1°C olarak öngörülmektedir.

4 Aralık Perşembe günü gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü hava ılımanlaşacak. Sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında seyredecek. Hafta sonu, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde sürücüler dikkatli olmalıdır. Araçlarının bakımını düzenli olarak yapmaları önemlidir. Yüksek nem oranları nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.