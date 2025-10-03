Sakarya 03 Ekim Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu olacak. Atmosfer ılık bir hava ile kendini gösterecek. Gündüz sıcaklıklar 18 ila 24°C arasında değişecek. Gece sıcaklık ise yaklaşık 19°C civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı 9 ila 18 km/saat arasında bekleniyor. Yağış ihtimali gün boyunca %9 ile %48 arasında değişim gösterecek. Bu da hafif yağmur olasılığını işaret ediyor.

Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Sıcaklık 24°C civarında kalması bekleniyor. Pazar günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık yine 24°C civarında olacak. Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öne çıkacak. 24°C sıcaklık tahmin ediliyor. Salı günü sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Bu günde sıcaklık 20°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak da ıslanmaktan koruyacaktır. Sıcak günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutar. Gerekirse katları çıkarıp giyebiliriz. Rüzgarlı havalarda rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek gerekiyor. Üşümeyi önlemek için bu önlem faydalıdır. Ayrıca, hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalıyız. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek ya da kapalı alanlarda yapmak daha uygundur.