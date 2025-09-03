Sakarya 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında bekleniyor. Gece ise 17°C olması öngörülüyor. Nem oranı %82 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 5 km/s civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C olması tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü ise sıcaklığın 30°C civarında olacağı öngörülüyor. 6 Eylül Cumartesi günü, hava sıcaklığının 27°C'ye düşmesi ve yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü ise sıcaklığın 28°C civarında olması ve güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve spor aktiviteleri için uygun olsa da aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sıcak havalarda bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek de faydalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak önerilir. Yağmurlu günlerde ise kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.