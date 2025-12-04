Sakarya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Aralık 2025 Perşembe sabahı hava durumu 3,2°C ile en düşük sıcaklık değerine ulaşacak. Gün boyunca sıcaklık 15,9°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %98 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 2,6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:06. Gün batımı 17:31 olarak hesaplandı.

5 Aralık Cuma günü yüksek bulutlar arasından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7,3°C ile 13,8°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgarın hızı 0,8 km/saat olarak öngörülüyor.

6 Aralık Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hüküm sürecek. Sıcaklıklar 9,1°C ile 13,8°C arasında seyredecek. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı yine 0,8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurun. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun. Düşük sıcaklıkların etkili olduğu sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek önemlidir. Üşümekten korunmaya dikkat edin.