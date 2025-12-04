HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'nın hava durumu dört Aralık'ta en düşük 3,2°C olarak başlayacak ve 15,9°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %98 seviyelerinde olacak ve rüzgar hızı 2,6 km/saat olarak öngörülüyor. Beş Aralık'ta gün boyunca sıcaklık 7,3°C ile 13,8°C arasında değişirken, altı Aralık'ta bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor.

Sakarya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Aralık 2025 Perşembe sabahı hava durumu 3,2°C ile en düşük sıcaklık değerine ulaşacak. Gün boyunca sıcaklık 15,9°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %98 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 2,6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:06. Gün batımı 17:31 olarak hesaplandı.

5 Aralık Cuma günü yüksek bulutlar arasından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7,3°C ile 13,8°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgarın hızı 0,8 km/saat olarak öngörülüyor.

6 Aralık Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hüküm sürecek. Sıcaklıklar 9,1°C ile 13,8°C arasında seyredecek. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı yine 0,8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurun. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun. Düşük sıcaklıkların etkili olduğu sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek önemlidir. Üşümekten korunmaya dikkat edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışmalı karar! İşverenler artık mesajlarınızı okuyabilecekTartışmalı karar! İşverenler artık mesajlarınızı okuyabilecek
Kütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybettiKütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.