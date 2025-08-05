Sakarya 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 31°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Ayrıca bol su tüketmeleri gerekmektedir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 6 ve 7 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu durum, ani bastıran yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor. Açık alanlarda bulunurken, ani yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse kapalı alanlara geçilmesi önerilir. 8 Ağustos'ta hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında seyredecek. 9 ve 10 Ağustos'ta ise hava sıcaklıklarının 31°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle nem oranının yüksek olduğu günlerde, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca bol su içilmeli ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Ani yağışların etkili olacağı günlerde, açık alanlarda dikkatli olunmalı ve mümkünse kapalı alanlara geçilmelidir.