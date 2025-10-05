Sakarya 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 25°C civarında olacak. Nem oranı %54 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 3.19 km/saat olarak öngörülüyor.

Pazartesi günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 17°C ile 13°C arasında olması tahmin ediliyor. Salı günü de benzer hava durumu öngörülüyor. Yine hafif yağmurlu ve sıcaklık 17°C ile 13°C arasında olacak.

Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksekse bol su içmelisiniz. Bu, vücudunuzun su kaybını dengelemek için önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durun.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu sayede olası sürprizlere karşı hazırlıklı olursunuz.